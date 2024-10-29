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國軍嘉縣操演軍用卡車停路邊 轎車、騎士接連撞上共3傷

中央社／ 嘉義縣29日電

國軍「長泰19號操演」一輛軍卡昨晚停在台19線嘉縣六腳鄉路段路旁，遭沈姓男子駕駛小客車撞擊，後方李姓少女騎機車閃避不及再撞上小客車，共3人輕傷，肇責警方釐清中。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，六腳鄉六南村台19線北向80.35公里處，昨晚近8時發生交通事故，51歲沈姓男子駕駛自小客車，沿台19線外側一般車道，由南往北直行，行經事故地點，撞擊停於道路旁的軍用卡車及站立於軍車後方30歲鄭姓男子（軍卡駕駛）。

同時後方17歲李姓女子騎乘普通重機車沿台19線外側車道南往北直行，閃避不及由後方撞擊沈姓男子的自小客車；沈男、鄭姓軍人與李女皆受輕傷送醫，幸無大礙。

警方說，3人實施酒測後均無飲酒情事，案由朴子分局交通事故處理小組調查釐清中。

國軍「長泰19號操演」一輛軍用卡車28日晚間停在台19線嘉義縣六腳鄉路段，遭沈姓男子駕駛的小客車撞擊，後方李姓少女騎機車閃避不及再撞上小客車，共3人輕傷送醫。（警方提供）中央社
國軍「長泰19號操演」一輛軍用卡車28日晚間停在台19線嘉義縣六腳鄉路段，遭沈姓男子駕駛的小客車撞擊，後方李姓少女騎機車閃避不及再撞上小客車，共3人輕傷送醫。（警方提供）中央社

交通事故 朴子 車道

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