桃園銘傳大學周邊驚傳偷窺 白衣男爬牆直盯窗戶住戶急報警
私立銘傳大學桃園校區周邊驚傳變態偷窺狂，有網友指出昨晚11點多一名身穿白衣、白褲及夾腳拖的男子，現身大同路附近交叉口爬牆偷窺住戶，過程全被監視器拍下，住戶發現後立即到派出所報案，警方表示已依規定受理，正追查該名男子身分。
網友PO文指出，該名男子昨晚11點20分許身穿白色長袖襯衫、白色長褲及夾角拖，鬼鬼祟祟出沒在龜山區大同路281巷12弄至313巷的交叉路口，男子帶著黑框眼鏡及黑色口罩，身高約180至185公分、體型高瘦，沿著牆壁攀爬，同時四處張望是否有人注意，隨後男子手撐著牆壁踮腳，探頭想要查看住戶的窗戶，行徑相當詭異，偷窺不到5分鐘便逃離現場，但畫面全被附近住家監視器拍下。
由於附近皆為銘傳學生租屋，住戶發現後立刻報警；龜山警分局表示，龜山派出所已依規定受理在案，目前正調閱周邊住家、天羅地網監視器，清查可疑犯嫌身份，積極偵辦；同時龜山派出所加強安全防制措施及該區域的巡邏盤查，以維護社區安全。
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