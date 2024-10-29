不滿雅房漲租還要求平分電費 新北男猛刺10多刀砍死女房東

新北市中和區今天驚傳殺人案！68歲張男因不滿75歲洪姓女房東漲租金，2人多次發生爭吵。今天上午雙方再度因房租問題發生口角，張男一怒之下竟持刀刺死洪女，隨後前往警局自首，目前警方正偵訊釐清案情。

據了解，張男7月間透過網路承租中和區中山路二段一間雅房，每月租金為6000元。張男與19歲兒子入住後，洪姓女房東要求張男還要負擔網路費、水電費，因此租金要漲至9000元，張男隨依要求付錢，但雙方也因而發生爭執。

今天上午7時許洪姓女房東又要求張男要分擔電費，張男聽聞後十分不滿認為房東違約決定要退租，並要洪女多退他租金。

雙方爭執過程中張男疑不滿洪女出言辱罵，一怒之下竟持長達60公分的魚刀猛刺洪女頭、頸部與背部，導致洪女倒臥血泊當場斃命。