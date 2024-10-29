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康芮颱風海象差 花蓮外海貨輪菲籍船員手骨折空勤救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

康芮颱風來勢洶洶，馬紹爾群島籍BULK NORWAY號貨輪經過花蓮外海，有一名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折，今天清晨向外求援。空中勤務總隊出動黑鷹直升機前往救援，順利將人吊掛至地面，由救護車後送醫院治療。

空勤總隊第一大隊第三隊指出，今天清晨前接獲國家搜救指揮中心指派，花蓮港外海東南方約2海浬處，一艘馬紹爾群島籍貨輪上，有一名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折，但船隻無法進港加上海象惡劣，海巡艇無法接駁，考慮救援時效請求支援。

空勤總隊花蓮駐地隨即出動黑鷹直升機，在清晨6時17分起飛，前往花蓮機場東南方外海約2浬，同時與貨輪取得聯繫，了解現場狀況後，在清晨6時20分抵達貨輪上空，經完成高低空偵察及救援提示，在清晨6時22分開始吊掛救援。

搜救人員登船後，先對該名受傷的菲律賓籍船員檢傷評估，決定以擔架吊掛方式救援，清晨6時26分完成吊掛後，入艙後起飛，並在清晨6時30時降落德興棒球場，由消防局出動救護車將患者轉送醫院治療。

康芮颱風來勢洶洶，花蓮外海貨輪上有一名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折，空中勤務總隊出動黑鷹直升機，順利將人吊掛至地面，救護車送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
康芮颱風來勢洶洶，花蓮外海貨輪上有一名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折，空中勤務總隊出動黑鷹直升機，順利將人吊掛至地面，救護車送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

花蓮 馬紹爾群島 黑鷹直升機

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