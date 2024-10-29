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日籍夫婦台南旅遊遺落手提袋 南警15分鐘迅速找回
一對日本籍夫婦到台南市旅遊，昨天搭計程車到中西區參觀名勝古蹟後，晚間8點多搭計程車返回民族路旅館住宿，下車時不慎將手提袋遺落在車上，急忙向警方求助，警員調閱監視器鎖定計程車車牌，立即聯繫上司機，15分鐘內便找回手提袋。
日本籍觀光客木村新一表示，他與老婆到台南自助旅遊，至孔廟、南美2館、赤嵌樓等中西區的名勝古蹟遊覽參觀，昨晚8點多結束後搭乘計程車到民族路旅館下車時，不慎將手提袋遺留在計程車上，直到下車後才發現。手提袋內有墨鏡、衣服及鑰匙圈，全是來台購買的物品。
台南市警第二分局民權派出所警員盧永耀、李美慧，使用手機APP翻譯與日籍夫婦溝通了解，立即依照木村新一所提供的線索調閱監視器分析後鎖定車輛，並透過資訊系統聯繫到陳姓司機，請他將手提袋送回派出所。
日籍木村新一夫婦對台南警察親切態度與高效率尋回遺失物滿心感激，開心地與員警合影感謝，留下深刻好印象。
警方說，民眾在坐計程車或搭乘公共運輸工具時，可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如果有遺落物品在車上，可通報附近派出所或請警察廣播電台協助搜尋遺失物，除此之外，乘客可在下車時回頭多看一眼，確保自身財物無遺落。
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