高雄某商旅房客陳屍床上 死因待檢方相驗

高雄市三民區某商旅今天上午傳出死亡事故，1名長住商旅的男子今天沒出來吃早餐，熟識他的租客敲門又未回應，因他昨天曾吐露短見，趕緊找櫃台開門，驚見他躺在房間床上氣絕多時，確實死因待檢方相驗。

據了解，蘇姓男子（36歲）在高雄市三民區某商旅已長租1個多月，他也曾因情緒疾病就醫過。今天上午9時50分，與他同長租商旅的熟識租客發覺他沒出來吃早餐，回想昨晚他在聊天時曾說出透露心情不佳，趕緊找櫃台人員去開門，發現他已經死在床上。

警方表示，房間內沒打門痕跡，認為無外力介入他殺嫌疑，報請檢察官相驗確實死因。

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