影／台南男子無照駕車 失控自撞9輛機車波及5戶店家

台南市安南區長溪3段今天凌晨零點多，發生一輛轎車轉彎時失控，自撞路邊9輛停放機車，並波及5戶店家，所幸當時店家已打烊無人受傷，警方查出29歲郭姓男駕駛沒有駕照，酒測值為零，將依違反道交條例開罰。

警方調查，台南市郭姓男子今天凌晨駕駛妻子的轎車，行經安南區長溪3段發生撞事故。警方到場發現，郭男駕車於公學、長溪路口右轉時，疑似轉彎車速過快，自撞路邊9輛機車，並波及5戶住家，造成住家及機車被撞擊毀損，所幸無人受傷。