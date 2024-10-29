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網路出現「代支付」訊息 新北女扮雙角色買賣家都受騙

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新北市高姓女子在臉書刊登「代支付」訊息，一面接受遊戲點數買家聯絡買點數，一面聯絡點數賣家轉點數轉給她，結果買家匯款沒收到點數報警查辦，賣家帳戶收匯款淪為警示帳戶，警方拘提她依詐欺罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵四隊追查，1名受騙人因購物須以大陸支付寶付人民幣，見臉書有「代支付」訊息，點進連結，與暱稱「Sh」的高姓女子（23歲）聯繫匯款，也好省下5%約2000元的匯差，不料誤入圈套。

警方查出高女的IP位址，10月22日前往新北市深坑區高女住處，拘捕她到案，查扣她的手機。

據調查，高女自1月起，除了以代支付名義騙人匯款，其中另有受騙人為了買蘋果遊戲點數，與高女聯絡代支付後，匯款到高女所提供銀行帳號，但帳號卻是高女另聯繫遊戲點數賣家，請賣家提供的帳號。買家匯款後沒收到點數，向警方報案，賣家的帳戶卻因此被列為警示帳戶，存款遭凍結。

警方調查，2名受騙人被騙8萬元，將她高女依詐欺罪嫌移送法辦，並擴大追查是否另有其他受騙人。

高姓女子以代支付涉嫌設騙局被捕。記者林保光／翻攝
高姓女子以代支付涉嫌設騙局被捕。記者林保光／翻攝

人民幣 詐欺 賣家

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