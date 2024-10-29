派出所長巡簽超商ATM 眼尖抓車手守住婦人20萬元

中山警分局中山二派出所長陳易典日前巡簽超商ATM，眼尖發現施姓男子和老婦人談股票，涉詐騙婦人填寫投資收據，立即上前查證，揪出施男詐欺車手身分，守住婦人20萬元積蓄，全案依詐欺、洗錢罪嫌送辦。

警方指出，詐欺集團在臉書投放投資理財廣告，假冒理財專家吳淡如名義設置Line投資群組，71歲蔡姓婦人日前遭誤導加入群組，依詐團指示前往超商面交投資儲值金，「如果慢5分鐘，20萬就不見了」，幸好警方即時攔阻。

中山二派出所所長陳易典本月19日執行巡邏勤務，巡簽超商ATM時，發現超商內42歲施男拿出收據要求老婦人填寫資料，眼尖發現男子脖子上掛有證件，口中談論股票，眼神閃爍迴避警方視線，懷疑為詐團車手。警方查證後，施男涉配戴假投資公司的工作證，攜帶操作契約書、收據等，成功攔阻施男詐欺行為，全案依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

中山分局呼籲，投資務必透過合法管道，勿輕信網友來路不明的投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。