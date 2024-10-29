花蓮外海馬紹爾籍貨輪船員受傷 空勤吊掛送醫
東北季風及颱風康芮影響，花蓮外海風浪大，今天凌晨1艘馬紹爾群島籍貨輪BULK NORWAY號於花蓮港外海，貨輪上1名菲律賓籍船員穿刺性骨折，空勤直升機以吊掛將傷者後送就醫。
空中勤務總隊第一大隊第三隊表示，今天破曉前，接獲國家搜救指揮中心指派，在花蓮港外海東南方約2浬處，1艘馬紹爾群島籍貨輪BULK NORWAY號上1名菲律賓籍船員右手掌穿刺性骨折。
由於船隻無法進港，且海巡艇無法接駁，考量海象惡劣及顧慮救援時效，空勤總隊派遣花蓮駐地第一大隊第三隊黑鷹直升機前往救援，清晨6時17分起飛後與貨輪取得聯繫並了解現場狀況後，6時20分抵達貨輪上空，隨即開始吊掛救援。
搜救員登船後，對傷患檢傷評估後，決定以擔架吊掛方式完成救援作業，清晨6時30分降落德興棒球場將傷患交消防局轉送醫院治療。
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