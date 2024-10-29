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國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

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國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

新竹國道3號香山段、南下114.6公里處昨晚間發生一起嚴重事故，1輛聯結車、1輛中油車、4輛轎車共6車追撞，造成7人輕重傷；事故現場3人無呼吸心跳，其中2人送醫後傷重不治，另1人急救後恢復心跳，肇事原因疑聯結車黃姓男子疲勞駕駛所致，檢警今天將相驗釐清。

昨晚間6點25分左右，當時匝道的車道出現壅塞，大量車流依序等候下龍鳳漁港匝道，繼續銜接台61西濱快速公路，未料黃姓男子（66歲）駕駛聯結車疑疲勞駕駛精神不繼，未注意前方車況動態，高速追撞前方王男（53歲）、莊女（42歲）、蕭女（42歲）駕駛的轎車，該營業半聯結車再追撞黃男（52歲）駕駛的轎車，致該轎車再追撞鄭男（61歲）駕駛的油罐車而肇事。

現場有3人重傷受困且無呼吸心跳，被聯結車與油罐車夾擊的轎車黃姓駕駛及車內陳姓男乘客（25歲）送醫急救後仍傷重不治，其中遭油罐車衝撞的轎車張姓女乘客（74歲）被送往苗栗為恭醫院搶救後恢復心跳，目前在加護病房救治中，生命跡象穩定。

另外4人外傷，意識均清楚，分別送新竹國泰醫院、新竹馬階醫院、新竹台大醫院、苗栗為恭醫院診治，2人未送醫。

國道警方初步調查，該事故各駕駛人均無酒駕情形；肇事聯結車黃姓駕駛稱說，他昨（28日）傍晚從基隆空車要到南部載貨，行經事故地點時，因一時恍神未注意前方路況才肇事。據了解，兩死者的黃男是從事鋼模工作，昨下班後搭載從事服務業的陳姓友人一起要回竹南住處，未料卻遇上死劫。

肇事聯結車黃姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦外，檢警也將在今天進行相驗，釐清兩男確切死因。國道警方表示國道113年因交流道出口壅塞造成主線車道回堵致大型車輛追撞案件，迄今已有7件10人死亡，呼籲用路人駕車時應隨時注意前方動態，養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，如未注意車前狀態而肇事，致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，疲勞時請下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

被聯結車與油罐車夾擊的轎車，車身毀損嚴重幾乎變成一團爛鐵，車內黃姓駕駛及陳姓男乘客送醫急救後仍傷重不治。圖／警方提供
被聯結車與油罐車夾擊的轎車，車身毀損嚴重幾乎變成一團爛鐵，車內黃姓駕駛及陳姓男乘客送醫急救後仍傷重不治。圖／警方提供
新竹縣國道3號南下114.6公里處昨晚間發生一起連環追撞事故，1輛聯結車、1輛中油車、4輛轎車共6車追撞，造成2死5人輕重傷。圖／警方提供
新竹縣國道3號南下114.6公里處昨晚間發生一起連環追撞事故，1輛聯結車、1輛中油車、4輛轎車共6車追撞，造成2死5人輕重傷。圖／警方提供

國道 新竹 車禍 車道 過失致死

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