181次自強號昨晚在苗栗市撞行人 64歲男搶救無效死亡

國營台灣鐵路公司181次自強號昨晚在苗栗、南勢車站撞及64歲邱姓男子，邱男受傷意識清楚送醫，途中狀況急轉直下陷入昏迷，醫護搶救仍回天乏術，案由鐵路警方調查中。

台鐵149車次自強號昨天晚上8點37分停靠苗栗車站，發生集電弓自動下降故障，台鐵安排搭乘9點4分停靠苗栗車站的181次自強號後接駁繼續南下，出站不久約9點39分在苗栗、南勢火車站撞及邱男，苗栗縣政府消防局苗栗分隊趕往搶救，步行20多分鐘到現場。

消防人員檢傷，邱男與火車擦撞，左手臂多處骨折、左手掌撕裂傷、左腹部疼痛，當下意識還相當清楚，陪同搭乘自強號到南勢車站後送醫，邱在途中陷入昏迷，醫院急救時，突然失去呼吸心跳，醫護搶救一度恢復，後來再次失去呼吸心跳，今天凌晨回天乏術。

警方初步調查，邱男生前從南勢火車站往北步行，家人也不知道為什麼會暗夜到鐵路，全案將報請檢察官相驗，進一步釐清原因，181次自強號受到這起事故影響，在現場停留約1個小時繼續南下。