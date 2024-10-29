快訊

為什麼指甲會有直條紋？詳解指甲紋路出現原因：橫紋需注意

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

iPad mini 7解決「果凍現象」不靠硬體改善！意外發現蘋果Logo也能拆

181次自強號昨晚在苗栗市撞行人 64歲男搶救無效死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國營台灣鐵路公司181次自強號昨晚在苗栗、南勢車站撞及64歲邱姓男子，邱男受傷意識清楚送醫，途中狀況急轉直下陷入昏迷，醫護搶救仍回天乏術，案由鐵路警方調查中。

台鐵149車次自強號昨天晚上8點37分停靠苗栗車站，發生集電弓自動下降故障，台鐵安排搭乘9點4分停靠苗栗車站的181次自強號後接駁繼續南下，出站不久約9點39分在苗栗、南勢火車站撞及邱男，苗栗縣政府消防局苗栗分隊趕往搶救，步行20多分鐘到現場。

消防人員檢傷，邱男與火車擦撞，左手臂多處骨折、左手掌撕裂傷、左腹部疼痛，當下意識還相當清楚，陪同搭乘自強號到南勢車站後送醫，邱在途中陷入昏迷，醫院急救時，突然失去呼吸心跳，醫護搶救一度恢復，後來再次失去呼吸心跳，今天凌晨回天乏術。

警方初步調查，邱男生前從南勢火車站往北步行，家人也不知道為什麼會暗夜到鐵路，全案將報請檢察官相驗，進一步釐清原因，181次自強號受到這起事故影響，在現場停留約1個小時繼續南下。

181次自強號鐵路事故，149次自強號一些旅客在網路留言，哀嚎「禍不單行」，自強號到底招惹誰了？149次先壞在苗栗站，聽指示轉乘181次出發才10分鐘又撞到人，是不讓149次旅客離開苗栗嗎？

台鐵181次自強號在苗栗、南勢火車站間擦撞邱姓男子，追男送醫傷重不治。圖／民眾提供
台鐵181次自強號在苗栗、南勢火車站間擦撞邱姓男子，追男送醫傷重不治。圖／民眾提供
台鐵181次自強號在苗栗、南勢火車站間擦撞邱姓男子，追男送醫傷重不治。圖／民眾提供
台鐵181次自強號在苗栗、南勢火車站間擦撞邱姓男子，追男送醫傷重不治。圖／民眾提供

台鐵 火車站 自強號

延伸閱讀

149次自強號在苗栗車站故障 181次接駁又撞行人命危

苗栗甜柿正值產季 但延遲性災害釀落果「損失慘」…縣府將辦會勘

苗栗甜柿延遲性災害落果遍地 農友哀嚎血本無歸

苗栗女竊嫌連偷2宮廟金牌銀幣 警鎖定追查

相關新聞

181次自強號昨晚在苗栗市撞行人 64歲男搶救無效死亡

國營台灣鐵路公司181次自強號昨晚在苗栗、南勢車站撞及64歲邱姓男子，邱男受傷意識清楚送醫，途中狀況急轉直下陷入昏迷，醫...

國3香山段6車連環撞釀2死5輕重傷 疑聯結車疲勞駕駛肇禍

新竹縣國道3號香山段、南下114.6公里處昨晚間發生一起嚴重事故，1輛聯結車、1輛中油車、4輛轎車共6車追撞，造成7人輕...

不滿BMW無照男撞死人肇逃 去他家丟雞蛋番茄也被送辦

18歲白姓男子前天上午駕車撞倒葉姓老翁後加速逃逸，10多分鐘後自撞路旁電箱被趕到的警方逮捕，老翁送醫不治。警方查出他無照...

北市安東市場凌晨火警 消防救出17人…4名兒童預防性送醫確認無傷

台北市大安區瑞安街的安東市場，今天凌晨2點多發生火警，現場火勢從一樓市場內竄出，消防隊獲報立刻撲水線滅火，一小時後撲滅，...

影／新莊體育館內拿滅火器亂噴搞破壞 男依竊盜公共危險究辦

新北市立新莊體育館前天被人拿滅火器，將通道走廊噴得滿地白粉，警方獲報透過監視器鎖定對象，迅速在旁邊公園找到滿身酒氣男子，...

影／要匯75萬男被攔阻不耐煩 聽到對方列警示戶瞬間軟腳

台中沙鹿一名60歲林姓男子到銀行要臨櫃匯75萬元，行員查覺有異通報警方，員警到場了解後合力勸阻他匯款，男子一臉不悅且不耐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。