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不滿BMW無照男撞死人肇逃 去他家丟雞蛋番茄也被送辦
18歲白姓男子前天上午駕車撞倒葉姓老翁後加速逃逸，10多分鐘後自撞路旁電箱被趕到的警方逮捕，老翁送醫不治。警方查出他無照駕駛，肇事時輾過葉翁，車上還扣到不明物體，檢方不排除毒駕肇事，聲請羈押獲准。案發後，無業的張姓男子到白男的太平住處丟雞蛋和蕃茄，被屋主等人制止，雙方拉扯，警方趕到將張逮捕，依恐嚇、毀損等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
據了解，張姓男子（24歲）因在電視上看到肇逃事件，又從網路上散布之照片及網友留言得知白男住處，氣憤下騎著UBike到白家丟擲雞蛋及番茄等物，表達不滿。警方現場查扣一盒雞蛋和兩顆番茄。
警方調查，白姓男子母親經營禮儀公司，兩天前租了一輛BMW轎車；白男沒有駕照卻駕車外出，到北屯區找朋友拿東西後，正要返回住處時，在北屯區北屯路撞上走在路旁的72歲葉姓老翁。
葉姓老翁被撞飛撞上擋風玻璃再重摔到路面，白姓男子沒有停車，葉翁被捲入車底後又被前後輪輾過，白男隨即逃逸。
太平警分局呼籲，目前全案已進入司法程序，社會大眾不要有任何違法脫序行為。警方針對不法情事，均將嚴正執法、依法嚴辦，以維護安寧秩序。
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