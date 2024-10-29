影／新莊體育館內拿滅火器亂噴搞破壞 男依竊盜公共危險究辦

新北市立新莊體育館前天被人拿滅火器，將通道走廊噴得滿地白粉，警方獲報透過監視器鎖定對象，迅速在旁邊公園找到滿身酒氣男子，認為他竊取公物惡搞，警詢後依竊盜、公共危險罪嫌函送法辦。

管理人員前天下午近4時發現體育館通往停車場走道，被人拿牆上滅火器噴得滿地白粉、徒步離開現場，懷疑是惡意搞破壞，於是向警方報案。員警調閱監視器發現是1名男子於稍早下午2時許所為。

新莊警分局中港派出所鎖定嫌疑人特徵，出動8名員警到體育館周邊找人，下午5時12分在體育園區找到43歲方姓男子坐在公園椅子上，身旁有酒瓶、滿身酒氣。

方男供稱看見樓梯間走道有火花，才使用滅火器撲滅火勢。但警方仔細檢視監視器，並未發現任何火光，認為方男根本惡意破壞卻謊稱滅火，警詢後認定他涉嫌竊取公物、損壞公共場所關於保護生命之設備致令不堪用，致生危險於他人身體健康，依竊盜、公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。 43歲方姓男子前天在新莊體育館，拿滅火器將通道走廊噴得滿地白粉，之後坐在公園椅子上翹二郎腿喝酒，被警方尋獲。記者林昭彰／翻攝

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