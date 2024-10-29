北市安東市場凌晨火警 消防救出17人…4名兒童預防性送醫確認無傷

台北市大安區瑞安街的安東市場，今天凌晨2點多發生火警，現場火勢從一樓市場內竄出，消防隊獲報立刻撲水線滅火，一小時後撲滅，共救出17人，由於二樓正好是唐氏症基金會大安工坊，有4名兒童預防性送醫，確認無虞隨即出院，無人受傷。

警、消今天凌晨2點27分獲報，安東市場一樓市場發生火警，當時市場尚未營業，但有人發現竄出黑煙後報警，消防隊動員27車、72人打火，拉水線搶救，在凌晨3點29分撲滅火勢。

消防隊指出，一樓市場起火，燒損爐具、攤位，燃燒面積約25平方公尺，起火原因仍待進一步釐清；期間疏散5人（1男、4女）、救出17人（10男、7女）。