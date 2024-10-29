聽新聞
0:00 / 0:00
北市安東市場凌晨火警 消防救出17人…4名兒童預防性送醫確認無傷
台北市大安區瑞安街的安東市場，今天凌晨2點多發生火警，現場火勢從一樓市場內竄出，消防隊獲報立刻撲水線滅火，一小時後撲滅，共救出17人，由於二樓正好是唐氏症基金會大安工坊，有4名兒童預防性送醫，確認無虞隨即出院，無人受傷。
警、消今天凌晨2點27分獲報，安東市場一樓市場發生火警，當時市場尚未營業，但有人發現竄出黑煙後報警，消防隊動員27車、72人打火，拉水線搶救，在凌晨3點29分撲滅火勢。
消防隊指出，一樓市場起火，燒損爐具、攤位，燃燒面積約25平方公尺，起火原因仍待進一步釐清；期間疏散5人（1男、4女）、救出17人（10男、7女）。
消防隊表示，由於現場同棟3樓是唐氏症基金會大安工坊，有2名男童（10歲及9歲）、2名女童（皆為10歲）因身體不適送醫，但都意識請醒，經仁愛醫院檢傷確定無虞即離院；整起火警無人傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言