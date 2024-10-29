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北市安東市場凌晨火警 消防救出17人…4名兒童預防性送醫確認無傷

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市大安區瑞安街的安東市場，今天凌晨2點多發生火警，現場火勢從一樓市場內竄出，消防隊獲報立刻撲水線滅火，一小時後撲滅，共救出17人，由於二樓正好是唐氏症基金會大安工坊，有4名兒童預防性送醫，確認無虞隨即出院，無人受傷。

警、消今天凌晨2點27分獲報，安東市場一樓市場發生火警，當時市場尚未營業，但有人發現竄出黑煙後報警，消防隊動員27車、72人打火，拉水線搶救，在凌晨3點29分撲滅火勢。

消防隊指出，一樓市場起火，燒損爐具、攤位，燃燒面積約25平方公尺，起火原因仍待進一步釐清；期間疏散5人（1男、4女）、救出17人（10男、7女）。

消防隊表示，由於現場同棟3樓是唐氏症基金會大安工坊，有2名男童（10歲及9歲）、2名女童（皆為10歲）因身體不適送醫，但都意識請醒，經仁愛醫院檢傷確定無虞即離院；整起火警無人傷亡。

北市大安區安東市場一樓今天凌晨發生火警。記者翁至成／翻攝
北市大安區安東市場一樓今天凌晨發生火警。記者翁至成／翻攝
北市大安區安東市場一樓今天凌晨發生火警。記者翁至成／翻攝
北市大安區安東市場一樓今天凌晨發生火警。記者翁至成／翻攝

北市 唐氏症 消防隊 火災

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