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149次自強號在苗栗車站故障 181次接駁又撞行人命危
國營台灣鐵路公司149車次自強號29日晚上在苗栗車站發生集電弓自動下降故障，乘客轉搭約半個小時後181次自強號，駛離車站不久，又在南勢火車站撞及一名男子，消防人員將他送醫，命危搶救中。
一些旅客在網路留言，哀嚎「禍不單行」，自強號到底招惹誰了？149次先壞在苗栗站，聽指示轉乘181次出發才10分鐘又撞到人，是不讓149次旅客離開苗栗嗎？
苗栗縣政府消防局29日晚上9點39分接獲報案，181次自強號在苗栗、南勢火車站間，擦撞闖入軌道的一名男子，苗栗消防分隊人員步行20多分鐘到現場，他左手臂多處骨折、左手掌撕裂傷、左腹部疼痛，當下意識還相當清楚，消防人員陪同搭乘自強號到南勢車站後送醫，男子到醫院時，突然失去呼吸心跳，醫護搶救一度恢復，目前命危搶救中，案由鐵路警察進一步調查處理中。
據了解，149車次自強號29日晚上8點37分停靠苗栗車站，發生集電弓自動下降故障，台鐵安排搭乘9點4分停靠苗栗車站的181次自強號後接駁繼續南下，未料，出發才約10分鐘，就在苗栗、南勢火車站撞及行人，列車停留約1個小時，恢復繼續行駛。
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