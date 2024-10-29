高雄警官酒駕 2大過免職

高雄湖內警分局兩線兩星袁姓警務員4天前凌晨駕車搖晃，遭苓雅警分局員警查獲涉酒駕，依公共危險罪送辦，市警局昨以袁警平時考核不佳、酒駕嚴重影響警譽，從重記2大過免職。

據了解，袁姓警務員案發後深具悔意，已請休假未上班；至於否會提出申訴，湖內分局表示，此為袁的權利，予以尊重。

53歲袁姓警務員是警大63期畢業，高大挺拔，曾當過業餘模特兒，歷任楠梓、六龜警分局偵查隊副隊長，先前因勤務不正常，被拔掉「刑事牌（指擔任刑警資格）」，這次恐因酒駕丟警職。

苓雅警分局凱旋所員警25日凌晨1時許在中正二路臨檢時，根據民眾報警酒駕，攔查駕駛袁男。據指出，袁男當場供出是「自家人」，員警查證是湖內分局兩線兩星警務員，但酒測值每公升0.97毫克，警詢後送辦。

湖內警分局昨和市警局高層開會議，對袁從重研議予以1次記2大過免職處分。

至於考監責任，湖內分局長陳義宏因就任未滿4個月，申誡2次，袁警的直屬防治組組長記過2次。