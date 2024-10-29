國3香山段6大小車追撞 釀2死5輕重傷

中央社／ 苗栗縣28日電

國道3號南下114.4公里香山路段，今晚下班時段發生聯結車、油罐車等6部大小車輛追撞，造成2死5人輕重傷，事故造成車流回堵近7公里，晚間9時14分排除。

苗栗縣消防局指出，晚間6時25分接獲APPLEWATCH定位簡訊報案，國道3號南下114.6K疑似車禍案件，立即派遣竹南、頭份分隊人車前往，另通報請新竹市消防局出動人車支援。

現場為1輛聯結車、1輛中油油罐車、4輛自小客追撞，其中1輛轎車車頭嚴重潰縮，1輛轎車側翻，還有1輛小客車疑遭聯結車推撞後，幾乎半個車身被擠壓變形，卡在前方油罐車底，現場一片狼籍。

救護人車到場協助傷患脫困，經確認傷者共計7名，分別送頭份市為恭醫院、衛福部苗栗醫院及新竹馬偕、新竹國泰醫院。

其中，3名OHCA（到院前心肺功能停止）患者分別送往頭份市為恭醫院及衛福部苗栗醫院，經搶救後，為恭醫院救回1人恢復心跳轉加護病房，另一名25歲男子以及送衛福部苗栗醫院的52歲黃姓男子均宣告不治。

車禍發生後，6部大小事故車輛占據車道，導致後方車流嚴重回堵逾5公里，消防局救援車輛也一度被卡在車陣，救護人員下車徒步趕赴救難地點；事故於晚間9時14分排除，車流才慢慢紓解。

當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，南下下西濱交流道的車道塞車，國道警方不排除疑有大車未注意前方動態，引發連環追撞，事故共造成2死5人輕重傷，肇事原因及相關責任仍待警方調查釐清。

新竹 頭份

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