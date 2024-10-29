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車內有不明粉末／無照撞死人 疑毒駕羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市白姓男子廿七日駕駛租賃轎車撞死外出散步葉姓老翁，檢察官訊問時他坦承前一天曾吸食Ｋ他命，車內中央扶手夾層也被發現少量不明白色粉末，檢方懷疑毒駕聲請羈押，法官昨天裁准。

白男前天警詢時原否認肇事逃逸，辯稱「沒注意有撞到人」，因監視器拍攝到白開車撞擊葉翁後持續加油門，前後輪輾過老翁，白男看到畫面才承認開車撞人，但仍否認檢方所指控的「殺人故意」。

警方第一時間未發現車內有違禁品，但依現場判斷不排除有「不能安全駕駛」原因，對白男採尿送驗；白男前晚移送接受檢察官訊問時，承認廿六日北上訪友曾吸食K他命，檢方經白男同意，由警方搜索肇事車輛，在轎車中央扶手夾層內發現少量不明白色粉末，將送化驗釐清。

檢察官前晚以白涉犯殺人、毒駕致人於死、公共危險致人於死、過失致死、肇事逃逸等罪，向台中地方法院聲請羈押。

法官認為，白對檢方指控施用K他命後無照駕車致人於死的客觀事實，沒有否認；白肇事後持續行駛約十五分鐘才自撞，當時具相當意識，有事實認定有逃亡之虞，裁定羈押。

七十二歲葉姓老翁廿七日上午外出走在路旁，遭無照十八歲白姓男子駕駛母親租賃的ＢＭＷ轎車撞死，區公所昨代表市長盧秀燕前往葉家慰問，里長說，葉翁在當地居住多年，行事有禮，是街坊鄰居眼中「好好先生」，遭遇噩耗，鄰里都很難過。

檢察官 殺人

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