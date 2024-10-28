國軍長泰演習傳意外 路旁軍卡遭車禍波及
國軍「長泰19號操演」今天移防至嘉義縣朴子市，並進行一系列操演，但在今天晚上傳出意外，演習軍卡暫停於台19線路旁，剛好發生機車與汽車擦撞事故，騎士因而又擦撞到路邊軍卡，經送醫後沒有大礙。詳細肇事責任由警方調查釐清中。
軍方表示，今天晚上8點5分，有輛演習軍車靠路邊停於台19線六腳鄉十字橋路段，這時有輛汽車與機車發生擦撞車禍，騎車少女一時重心不穩，人車偏向路邊又擦撞車卡，有軍人遭擦撞波及，輕微擦傷，幸好沒有造成嚴重傷害，在現場人員協助撥打119，少女由救護人員協助送醫，警方也趕到現場調查了解。
警方初步調查，軍車停放於路邊，機車騎士是名少女，機車有擦撞到軍車，少女受傷送醫暫無大礙，詳細肇責持續調查中。
長泰19號操演從上周六開始，今天移防集結於嘉義縣朴子市實施演練，有許多民眾在朴子市區看到不少軍方車輛進出。
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