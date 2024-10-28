新店15歲男學生晚自習墜樓搶救無效 校方：一直都有輔導

新北新店某知名專科學校今晚發生一起學生墜樓事件，同學發現後立即通報，不過男學生被救起時已經OHCA，最後到院確定救不回。校方表示，男學生有相關身心困擾，一直有「相關意念」，但學校也一直都有輔導，今疑似在晚自習後抓到空檔做出憾事，除通知家長外也將好好安撫學生。

新店某知名專科學校今晚8時有名年約15歲的男學生從5樓墜落至1樓遮雨棚，同學發現後立即通報119，救護人員抵達後就下男學生，但當下已經到院前心肺功能停止（OHCA），被救護車送附近醫院急救，警方已封鎖現場，並進一步釐清墜樓原因。

知情人士透露，因為是未成年少年，也不方便透露太多，但據說該男學生本來就有點憂鬱症的狀態。醫院方面，相關知情人士也不願透露太多，只說一切交由學校統一說明。校方也相當低調，接到電話都直說不清楚，後才有相關主管說明。

校方表示，男學生到院前就生命徵象薄弱，最後確定沒有救回來，令人感到相當遺憾。事實上，男學生在國中時就有身心上的困擾，就讀該校後，校方也了解到，因此一直有專門諮商輔導，其實諮商過程中，男學生就有向諮商人員透露自己的相關意念、不舒服的症狀，沒想到今晚的晚自習結束後，男學生趁空檔做了令人遺憾的行為。

校方也說，事發後緊急聯絡教官、醫院，也通知家長這憾事；校方提到，男學生本來就比較不穩定，校方一直都有輔導，不太可能是環境的問題，這是學校頭一回碰上如此案例，後續也請舍監及導師趕緊安撫班上學生，明天就會有生命教育及心理輔導課程，好好安撫校內學生。

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