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大車底下救出傷者！國道聯結車、油罐車等6車重大車禍 2死1命危、4傷送醫
國道3號114.6公里今天晚間6輛大小車重大事故案，現場一片凌亂，消防人員後來在大車下方，再找到2人失去生命跡象（OHCA），這場車禍共造成2死1 OHCA，4人輕傷，分送苗栗、新竹醫院醫治。
消防人員一開始發現有1人受困OHCA，後來在大車底下，又發現2人OHCA，2名OHCA送為恭醫院，一名7、80歲婦人搶救後恢復心跳呼吸，一名25歲男性傷重不治，一名52歲男子也宣告不治，另1名送苗栗醫院；4名輕傷中2名送新竹馬偕、1名送新竹國泰、1名送為恭醫院，事故原因由國道警方進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天晚間6點25分接獲APPLE WATCH定位簡訊報案，國道3號南下114.6公里苗栗、新竹交界處疑似車禍案件，通報竹南、頭份及新竹市政府消防局朝山及明湖分隊人車搶救，現場1輛聯結車、1輛中油公司油罐車、4輛轎車追撞，其中1輛轎車車頭嚴重潰縮，1輛轎車側翻，碎片散落一地，油罐車沒有發現漏油。
國道警方初步調查，事故發生是聯結車疑未注意前方車多塞車，先撞及轎車後，再推撞前方油罐車，油罐車又再撞前方3輛轎車，遭聯結車、油罐車夾擊轎車，及油罐車推撞的第一輛轎車，車體嚴重變形，車內3人OHCA送醫。
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