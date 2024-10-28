重返板橋下墜電梯現場 專家測新鋼索「一扭就裂」問題大

新北板橋「電梯大怒神」事件引發關注，市府有關單位及相關公會今下午重返現場會勘，盼釐清事故原因。板橋區公所表示，今先來初步了解，也會再提供資料給工會；公會專家則說，鋼索一扭就裂問題大，要再了解材質是否符合規定，也要釐清進口國及廠商，來了解整體情況。

新北55歲孫姓女子昨天帶8歲姪子至板橋府中商圈逛街，2人搭乘跨越縣民大道的遊龍天橋電梯時，電梯突從2樓高速墜落到1樓，造成兩人受傷，震驚各界。新北工務局、板橋區公所、保養廠商、中華民國升降設備協會、台灣省機械技師公會等今下午共同會勘。

板橋區公所工務課長許仁杰表示，今天是初步將電梯打開來了解狀況，初步判定是三條繩索斷裂，也還會再提供書面資料給相關公會，將之帶回鑑定後，才能再進一步了解整個情況。