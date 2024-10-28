聽新聞
0:00 / 0:00
重返板橋下墜電梯現場 專家測新鋼索「一扭就裂」問題大
新北板橋「電梯大怒神」事件引發關注，市府有關單位及相關公會今下午重返現場會勘，盼釐清事故原因。板橋區公所表示，今先來初步了解，也會再提供資料給工會；公會專家則說，鋼索一扭就裂問題大，要再了解材質是否符合規定，也要釐清進口國及廠商，來了解整體情況。
新北55歲孫姓女子昨天帶8歲姪子至板橋府中商圈逛街，2人搭乘跨越縣民大道的遊龍天橋電梯時，電梯突從2樓高速墜落到1樓，造成兩人受傷，震驚各界。新北工務局、板橋區公所、保養廠商、中華民國升降設備協會、台灣省機械技師公會等今下午共同會勘。
板橋區公所工務課長許仁杰表示，今天是初步將電梯打開來了解狀況，初步判定是三條繩索斷裂，也還會再提供書面資料給相關公會，將之帶回鑑定後，才能再進一步了解整個情況。
台灣省機械技師公會專門委員顏長榮則說，觀察下來鋼索5月才更換，如今沒多久時間卻扭一扭就裂，因此鋼索問題滿大，推測應是鋼索斷裂後，電梯整個往下墜，雖然看調速機的煞車拉桿感覺有減速，但二樓到一樓時已來不及，而直接抵達底部緩衝器位置，電梯彈跳導致人員受傷，一切還要再了解材質是否符合規定，也要看是哪個進口國或廠商，做資料確認後才能了解情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言