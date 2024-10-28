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34歲母就醫檢查報告尚未出爐…1歲女兒哭喊「媽媽」家人才發現陳屍房間
嘉義市34歲謝姓婦人日前陳屍2樓房間地板，與她同房的1歲多女童喚不醒媽媽而大聲哭喊，同住婆婆聞聲查看發現報警；嘉義地檢署將調閱謝婦病歷，若無法查明死因，擇期解剖。
檢警表示，謝婦丈夫吳姓男子平時在外地工作，由她在家照顧1歲多女兒，本月25日上午，謝婦的婆婆聽到孫女一直在2樓房間內哭泣，呼叫媳婦名字也都沒有回應，於是上樓查看，發現謝婦倒臥房間地板，立即聯絡119及報警。
消防救護人員到場後發現謝婦已明顯死亡，沒有送醫，嘉義市警方26日報請檢方相驗。
檢方表示，謝婦身上無外傷，且無病史，日前因身體不適，曾於23日前往嘉義縣的醫院就醫檢查，檢查報告還未出爐，謝婦卻已死亡。將待謝婦檢查報告結果，釐清死因，如果死因不明，將擇期解剖。
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