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國三新竹香山段全線封閉！聯結車、中油車等6車追撞 2人失去生命跡象
國道3號南下114.6公里處新竹香山段今天傍晚6點35分發生連環車禍，現場為一輛聯結車、一輛中油車、四輛自小客追撞，新竹市消防局接獲報案趕抵，發現有5人受傷，其中兩人失去生命跡象，立刻將受傷民眾送醫救治，現場也因車禍全線封閉，回堵3公里，目前仍在塞車中，車禍細節仍待警方釐清。
新竹市消防局指出，今天傍晚6點35分獲報民眾報案，指國三南下14.6公里處有連環車禍，現場多人受傷，無人受困，立刻派遣5車14人趕往。現場為一輛聯結車、一輛中油車、四輛自小客追撞，傷者5名，其中2名失去生命跡象。
國3受這起事故影響南下封閉，車子回堵數公里，目前國道警方、消防人員，設法排除事故現場，詳細事故原因進一步釐清中。
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