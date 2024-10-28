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影／新莊老翁走斑馬線慘被撞飛 肇事休旅車女駕駛：沒看到行人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天晚上發生行人走斑馬線被撞飛的車禍，67歲林姓老翁遭左轉休旅車從右後方撞擊，彈飛約5公尺摔得滿身擦挫傷送醫，27歲廖姓女駕駛聲稱：沒看到行人！

監視器拍下車禍過程，前天晚上8時許，林姓老翁沿幸福路走斑馬線直行穿越中華路二段，同樣行進方向1輛白色休旅車從幸福路左轉中華路，在路口加速瞬間撞上行人。

林姓老翁被撞飛約5公尺遠，摔倒在地上，嚇壞許多路人，幸好只是肢體擦挫傷，由救護車送至衛福部台北醫院，暫無大礙。警方獲報趕抵處理，肇事女駕駛沒有喝酒，聲稱在車內看不到左前方有人。

據了解，這款休旅車常有車主表示A柱容易阻擋視線，且隨車配有包括前方防碰撞預警、自動緊急煞車輔助等功能的level 2智慧駕駛輔助系統，在這次事故中都沒發揮作用。

警方經現場調查、勘查、採證照相及測繪記錄後，認為廖女開車接近行人穿越道，未停讓行人先行通過因而肇事致人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第4項開罰，可處7200元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

新北市新莊區前天晚上有1名67歲紅衣老人，走斑馬線過馬路遭休旅車從右後方撞擊，彈飛約5公尺摔得滿身擦挫傷送醫，27歲廖姓女駕駛聲稱：沒看到行人！記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上有1名67歲紅衣老人，走斑馬線過馬路遭休旅車從右後方撞擊，彈飛約5公尺摔得滿身擦挫傷送醫，27歲廖姓女駕駛聲稱：沒看到行人！記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上有1名67歲紅衣老人，走斑馬線過馬路遭休旅車從右後方撞擊，彈飛約5公尺摔得滿身擦挫傷送醫，27歲廖姓女駕駛聲稱：沒看到行人！記者林昭彰／翻攝
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新北市新莊區前天晚上有1名67歲紅衣老人，走斑馬線過馬路遭休旅車從右後方撞擊，彈飛約5公尺摔得滿身擦挫傷送醫，27歲廖姓女駕駛聲稱：沒看到行人！記者林昭彰／翻攝

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