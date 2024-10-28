高雄女PO文協尋大陸返台失聯姊姊 今尋獲已成冰冷屍體

高市一名黃姓女子24日從大陸返台後失聯，手機呈關機狀態，黃女妹妹PO文尋人並報警協尋；未料，今天下午傳出壞消息，家人在左營區新慶路發現黃女座車，黃在車內已明顯死亡，讓妹妹心碎貼文更新訊息，指「姊姊已走了」。

黃女的妹妹日前在網路貼文，指姊姊於10月24日從大陸回台後失去聯絡，麻煩認識姊姊的親朋好友知道她的下落，麻煩告知，只是希望她人平安就好。

黃女妹妹26日報警，請警方協助協尋黃女下落，左營警分局警方受理報案後，查到44歲的黃女手機信號最後於26日下午1時左右出現在住家新莊一路的附近，後來手機已呈關機狀態。

黃女妹妹貼文指，姊姊失聯後，家中長輩與家人都非常擔心，希望姊姊只是去散散心幾天，讓自己沉靜一下就會與家人聯繫。

沒料，今天下午3時20分許，黃女家人在新慶路附近發現黃女座車，黃女在車內已無意識，急得報警，警消趕抵，發現黃女已明顯死亡；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。