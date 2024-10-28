高雄15歲單車少年挨撞摔鼻青臉腫 母控機車騎士替兒擦藥就跑了

高雄15歲王姓少年前晚騎單車行經大寮區巷尾路往永芳路時，和機車發生擦撞，導致王頭及身體多處擦挫傷；當時騎士道歉，還買藥給少年擦，但未報警即離去，事後少年臉腫成「豬頭」，家人才報警；警方指將追查騎士到案，釐清肇事過程。

臉書社團「高雄大寮大小事」一名林姓女子以「車禍尋人」為題，貼文指兒子在26日傍晚5點多在巷尾路往永芳路方向被一名機車騎士撞了，對方道歉，到藥局買藥給兒子擦；林女質疑，兒子當下已經傷這麼重了，買藥擦好像不太對，因為臉都腫了，兩耳、全身都瘀青腫了，這是自己擦藥能處理的嗎？

林女認為，小孩不懂怎麼處理，已前往警局備案，但不知能不能找到人，希望騎士能主動聯繫。

轄區林園警分局表示，受傷少年27日在母親陪同下已向林園交通分隊報案，因車禍發生當時雙方並未報警，各自離開現場，分局已依規定受理，將盡速協助調閱監視器，追查騎士身分，以釐清肇事原因。