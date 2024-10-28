馬祖首件酒駕致死案！男撞死婦2百萬交保 可能成首宗國民法官案
馬祖曹姓男子昨天涉酒駕撞死69歲李姓婦人，成為馬祖史上首件酒駕致死案。檢察官複訊後，今天諭令曹男以新台幣200萬元交保，此案可能成為馬祖首件國民法官審理案。
警消昨天深夜近11時接獲通報，南竿鄉福沃村臨近福沃郵局路段，發生一起婦人行走時遭人開車撞及事故，造成身體多處骨折，經警消迅速送醫急救後仍傷重不治。
連江地檢署與警方查出，曹男酒測值超過每公升0.25毫克。主任檢察官蔡杰承旋即前往相驗並至案發現場勘驗，犯罪被害人保護協會成員也前往訪視並慰問被害者家屬。
檢察官複訊後，認曹男涉犯刑法酒駕致人於死罪犯罪嫌疑重大，考量被告犯後主動聯繫救護車積極救護的犯後態度，且所犯非最輕本刑5年以上重罪，諭令以200萬元交保；全案若經檢察官起訴後，將適用國民法官法審理。
連江地檢署檢察長謝謂誠呼籲，馬祖地區民風純樸，從未發生酒駕致死案件，酒後駕車不但讓自己置身險境，也對公眾生命、身體安全造成危害，並對被害人家屬造成極大痛苦，民眾切勿心存僥倖，以身試法，連江地檢署會嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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