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新北男運動場拐童拍裸照 板橋警：獲報後已逮人及加強巡邏

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市議員戴瑋姍表示板橋第二運動場有名男子誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10月開庭，警局卻未加強巡邏。轄區板橋分局表示獲報後立即展開偵辦，8月13日即將23歲莊嫌逮捕送辦，警方持續加強於運動場周邊巡邏，以確保民眾安全。

新北市議會今天定期會總質詢，市議員戴瑋姍表示，板橋第二運動場有名男子長期出沒，誘拐孩子到暗處拍攝不雅照。後來有孩子在IG與陌生網友聊天，家長發現該陌生網友還持有其他孩子的私密照片，家長5月立即通知家防中心並報警。雖然只有1位孩子報案，但是加害者的手機裡有多名受害者的不雅照片，他利用孩子年幼，拍攝多張私密照，不知道有多少人受害。

戴瑋姍指出，地檢署上周五開庭，從5月到10月長達5個月的期間，警方卻沒有到現場巡邏，該男子持續在運動場出沒，人人自危。

轄區板橋分局指出，警方於6月8日受理後立即展開偵辦，經訪查及調閱監視器後鎖定家住樹林的23歲莊男涉嫌，8月13日持搜索票前往莊男家中將他逮捕，8月15日將全案移送新北地檢署偵辦。

板橋分局表示，接獲該名犯嫌於第二運動場出沒之情資後，即加強於該運動場周邊巡邏，以確保民眾安全。為了讓家長安心，板橋分局除於運動場周邊加強巡邏外，若接獲家長或民眾報案該男子於運動場與未成年人接觸，會立即前往約制要求離開，如有不從情形，將檢具相關證據報請地檢署發動強制作為，以防止其再犯之可能。

板橋警方派員於運動場巡邏。記者黃子騰／翻攝
板橋警方派員於運動場巡邏。記者黃子騰／翻攝

戴瑋姍 運動

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