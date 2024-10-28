9個月挨撞4次！機車騎士疑涉製造車禍求償 警方說話了

南投埔里有民眾上網提醒，有特定機車騎士涉嫌製造車禍，再向對方索賠求償，不支付就提告。警方調查，該騎士於今年1至10月初共發生4起交通事故，分析事故成因，尚無直接證據顯示為刻意製造，將持續釐清，若涉不法將依法送辦。

近日有民眾在「埔里人」等臉書社團提及，有一名機車騎士涉嫌故意製造車禍，會向對方要求高額賠償，揚言若不支付就提起傷害告訴。並指出，案發地點在自強路與三民路口、北環路與忠孝路口、忠孝路與中正路口，呼籲大家謹慎開車。

由於，該文引發議論，警方介入調查發現，該騎士今年1月2日、2月1日、8月27日及10月7日分別在南盛街與忠孝路口、民富路與忠孝路口、水頭里隆生路段及中正路與忠孝路口等，共發生4起交通事故，且均因對方車輛撞擊受傷。

但經分析該男子發生交通事故成因，主要肇因為無號誌路口左方車未讓右方車先行、路口閃紅燈警告未停車再開、無號誌路口轉彎車未讓直行車、左轉彎未依規定等，均符合一般交通事故成因，尚無直接證據顯示有刻意製造車禍。

警方也進一步針對該男子發生交通事故路口進行統計分析，發現今年在南盛街與忠孝路口發生4件事故，民富路與忠孝路口發生6件事故，水頭里隆生路段發生6件事故，中正路與忠孝路口發生8件事故，事故肇因與上述交通事故成因一致。