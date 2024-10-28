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遶境返宮機車、貨車事故 騎士未載安全帽爆頭慘死、駕駛涉酒駕法辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一間宮廟昨天遶境活動結束返宮途中，發生機車、中型貨車事故，騎士吳姓男子未載安全帽，爆頭送醫回天乏術，貨車駕駛古姓男子涉嫌酒駕，警方受理後，報請檢察官相驗調查。

通霄警察分局社苓派出所於昨天下午4點多接獲報案，苑裡鎮苗69線啟心段發生交通事故，員警到場了解，警方初步調查，現場機車、貨車參加遶境返宮力途中吳男（39歲）騎車疑要超車，車身不穩，撞擊古男（39歲）駕駛貨車左側後人車倒地。

吳男未戴安全帽，頭部受到重創，送醫傷重不治，警方測得古男呼氣酒精濃度每公升0.25毫克，警方全案依過失致死及公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並報請檢察官今天下午相驗。

警方呼籲民眾駕駛車輛務必遵守交通規則，切勿心存僥倖心態，且喝酒後切勿駕駛交通工具，如發生交通事故，將面臨刑事罪責及民事賠償，得不償失，請勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣苑裡鎮苗69線昨天發生機車、中型貨車事故，騎士吳姓男子未載安全帽，爆頭送醫回天乏術，貨車駕駛古姓男子涉嫌酒駕，案由檢警進一步調查。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮苗69線昨天發生機車、中型貨車事故，騎士吳姓男子未載安全帽，爆頭送醫回天乏術，貨車駕駛古姓男子涉嫌酒駕，案由檢警進一步調查。圖／民眾提供

交通事故 安全帽 遶境

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