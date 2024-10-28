快訊

京華城案延押「第一人」 應曉薇涉收賄再羈押2月

圈地萬聖節？上海街頭嚴查「奇裝異服」管制民眾扮裝過節

一直叫她脫衣服！桃園女童街頭遭強擄 關鍵證人還原救人現場

聽新聞
0:00 / 0:00

板二運動場男拐童拍裸照 議員批報案5個月警沒加強巡邏

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導

新北市議會今定期會總質詢，市議員戴瑋姍說，板橋第二運動場有位年輕男性長期出沒，誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10月開庭，警察局卻沒有加強巡邏。新北市長侯友宜說，案子已破獲，未來預防性作為會多做一點，如增加警力、社區聯防等。警察局長廖訓誠也說，板二已設置2個巡邏箱加強巡守。

戴瑋姍今指出，孩子在IG與陌生網友聊天，被家長發現該陌生網友還持有其他孩子的私密照片，嚇到通知家防中心並且報警。家長今年5月報案，地檢署上周五開庭，從5月到10月，長達5個月的期間，警方沒有到現場巡邏，該男子持續在運動場出沒，人人自危，直到她反映警方才開始強巡邏，警方怎麼會這麼被動？

戴說，雖然只有1位孩子報案，但是加害者的手機裡有多名受害者的不雅照片，他利用孩子年幼，拍攝多張私密照，不知道有多少人受害，甚至在司法調查期間，證據都可能被湮滅，盼市府有更積極作為保護孩子。

侯友宜說，該案目前已經破獲，男子涉及2件騷擾、3件竊盜案，並承諾會努力繼續加油，預防性作為會多做一點，設置巡邏箱、增加警力與社區聯防。廖訓誠也說，板二已設置2個巡邏箱加強巡守。

新北市議會今定期會總質詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今定期會總質詢。記者劉懿萱／攝影

警察

延伸閱讀

國會改革多違憲 侯友宜：改革是多數人期待包括民進黨

戴瑋姍指板二運動場現狼蹤 誘孩童拍裸照

新北市長人選出黑馬 傳藍推盛治仁參選 侯友宜重申一句

府中站外電梯急墜2人受傷 侯友宜：1個月出鑑定報告

相關新聞

公司通報3天沒到班...破門驚見已死 台中保全陳屍租屋處

台中市北屯區天津路一棟大樓在今天中午傳出死亡案件，年約60多歲、擔任保全的陳姓男子，被警消人員發現陳屍在租屋處，今天因陳...

新北男運動場拐童拍裸照 板橋警：獲報後已逮人及加強巡邏

新北市議員戴瑋姍表示板橋第二運動場有名男子誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10月開庭，警局卻未加強巡邏。轄區板橋分...

9個月挨撞4次！機車騎士疑涉製造車禍求償 警方說話了

南投埔里有民眾上網提醒，有特定機車騎士涉嫌製造車禍，再向對方索賠求償，不支付就提告。警方調查，該騎士於今年1至10月初共...

遶境返宮機車、貨車事故 騎士未載安全帽爆頭慘死、駕駛涉酒駕法辦

苗栗縣苑裡鎮一間宮廟昨天遶境活動結束返宮途中，發生機車、中型貨車事故，騎士吳姓男子未載安全帽，爆頭送醫回天乏術，貨車駕駛...

板二運動場男拐童拍裸照 議員批報案5個月警沒加強巡邏

新北市議會今定期會總質詢，市議員戴瑋姍說，板橋第二運動場有位年輕男性長期出沒，誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10...

開BMW撞死七旬行人…18歲男認「開車前一天吸K」法院今裁押

台中市18歲白姓男子，昨早駕駛家人租賃BMW轎車，撞上七旬葉姓老翁，監視器拍下，白將老翁撞飛後，沒有停車，開車輾過行人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。