板二運動場男拐童拍裸照 議員批報案5個月警沒加強巡邏

新北市議會今定期會總質詢，市議員戴瑋姍說，板橋第二運動場有位年輕男性長期出沒，誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10月開庭，警察局卻沒有加強巡邏。新北市長侯友宜說，案子已破獲，未來預防性作為會多做一點，如增加警力、社區聯防等。警察局長廖訓誠也說，板二已設置2個巡邏箱加強巡守。

戴瑋姍今指出，孩子在IG與陌生網友聊天，被家長發現該陌生網友還持有其他孩子的私密照片，嚇到通知家防中心並且報警。家長今年5月報案，地檢署上周五開庭，從5月到10月，長達5個月的期間，警方沒有到現場巡邏，該男子持續在運動場出沒，人人自危，直到她反映警方才開始強巡邏，警方怎麼會這麼被動？

戴說，雖然只有1位孩子報案，但是加害者的手機裡有多名受害者的不雅照片，他利用孩子年幼，拍攝多張私密照，不知道有多少人受害，甚至在司法調查期間，證據都可能被湮滅，盼市府有更積極作為保護孩子。