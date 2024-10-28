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板二運動場男拐童拍裸照 議員批報案5個月警沒加強巡邏
新北市議會今定期會總質詢，市議員戴瑋姍說，板橋第二運動場有位年輕男性長期出沒，誘拐孩子到暗處拍攝不雅照，家長5月報案10月開庭，警察局卻沒有加強巡邏。新北市長侯友宜說，案子已破獲，未來預防性作為會多做一點，如增加警力、社區聯防等。警察局長廖訓誠也說，板二已設置2個巡邏箱加強巡守。
戴瑋姍今指出，孩子在IG與陌生網友聊天，被家長發現該陌生網友還持有其他孩子的私密照片，嚇到通知家防中心並且報警。家長今年5月報案，地檢署上周五開庭，從5月到10月，長達5個月的期間，警方沒有到現場巡邏，該男子持續在運動場出沒，人人自危，直到她反映警方才開始強巡邏，警方怎麼會這麼被動？
戴說，雖然只有1位孩子報案，但是加害者的手機裡有多名受害者的不雅照片，他利用孩子年幼，拍攝多張私密照，不知道有多少人受害，甚至在司法調查期間，證據都可能被湮滅，盼市府有更積極作為保護孩子。
侯友宜說，該案目前已經破獲，男子涉及2件騷擾、3件竊盜案，並承諾會努力繼續加油，預防性作為會多做一點，設置巡邏箱、增加警力與社區聯防。廖訓誠也說，板二已設置2個巡邏箱加強巡守。
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