開BMW撞死七旬行人…18歲男認「開車前一天吸K」法院今裁押

台中市18歲白姓男子，昨早駕駛家人租賃BMW轎車，撞上七旬葉姓老翁，監視器拍下，白將老翁撞飛後，沒有停車，開車輾過行人，老翁送醫不治，白因逃逸後自撞設備電箱落網，白否認犯行，強調「沒看到人」，不過承認開車前一天，有吸食K他命，檢方昨晚訊問後認白涉犯肇事逃逸、過失致死、殺人、毒駕致死等罪，嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，今午裁定羈押。

白男昨早肇事後落網，白母也到台中市第五警分局交通分隊製作筆錄，釐清案情，白與白母在離開交通分隊時，被媒體問到「無照為何開車」、「要不要跟家屬道歉」、「車是誰租的」等問題時，二人都不發一語，白母還快步跑向自己的Volvo休旅車後，開車離開。

鄰居表示，白家租在該處經營宮廟與禮儀社，約4、5年時間，鄰居不太與白家交往，不清楚白家狀況，因白家平常出入分子感覺較為複雜，也不常與鄰居往來，但白家門口常有改造車輛發出的噪音，有鄰居向警方檢舉，常見警方到場關切，這兩天有看到BMW轎車出入，不確定是否與肇事的BMW為同一輛。

經查，涉案的白姓男子（18歲）昨早無照駕駛由家人租賃的BMW轎車，行經北屯區北屯路240巷時，撞上走在路旁的七旬葉姓老翁，葉翁撞上轎車擋風玻璃後被撞飛，摔落在路面，白沒有煞車，持續往前行駛，以轎車前後輪將老翁輾過後逃逸，事隔約10多分鐘後，白行經北屯區環中東路、太原路時，自撞設備電箱落網。

據查，白男雖已成年，但無駕照，也無酒精濃度，不過因連續肇事兩起車禍，但車內後續採證時，有發現不明粉末，白也承認，開車前一天有吸食K他命，警方對白採尿送驗，釐清白當時是否有造成不能安全駕駛的原因，全案依過失致死、肇事逃逸罪、殺人、毒駕致死等罪送辦。

被撞死的七旬葉姓老翁，警方一度查不到身分，後來透過人臉辨識系統、調閱監視器、附近訪查居民，才在昨天下午2時許，確認葉翁是住在案發地點附近的居民，昨天也已通知老翁妻子到中國醫藥大學附設醫院太平間配合驗屍。

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