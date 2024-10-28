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龜山女童險遭擄 檢警調查案發前雙方曾短暫交談

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區昨傳身心障礙男子當街強擄年約10歲的女童，幸有路人出面為讓其得逞；據了解，男子犯案前曾向女童攀談，短暫交談了1分多鐘，見對方打算離去就伸手抓人，進而衍生衝突，但男子尚未做筆錄，檢警還在調查他攀談目的與內容。

事情發生在昨天上午10時許，年約10歲的女童走路行經龜山區陸光路、金峰街一帶，被身穿白衣、藍短褲的男子攔下問話，她見情況不對想離開，結果就被男子拉著手腕不肯放，進而發生激烈拉扯與肢體衝突，幾經呼救才得路人幫助。

檢警初步掌握男子與女童不認識，攔人目的疑似想要認識女童；調查人員查看監視器，雙方曾站在騎樓講了1分多鐘的話，但監視器未錄到2人講話內容，後來女童轉身想要離開，男子就伸手拉人。

事件震驚社會，桃園地檢署已經分案調查此案，由檢察官直接做筆錄，避免女童受2次傷害，男子則有待女童問完再進行，目前人也由家人看顧，未有強制就醫或戒護。

桃園市龜山區一名10歲女童昨天險遭身心障礙男子擄走，震驚社會。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區一名10歲女童昨天險遭身心障礙男子擄走，震驚社會。記者陳俊智／翻攝

強制就醫 桃園地檢署 監視器

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