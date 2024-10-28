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男疑未戴安全帽超車失控遭撞亡 貨車駕駛涉酒駕

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣苑裡鎮吳姓男子（39歲）騎機車行經苗69線鄉道，欲超越前方宮廟遶境貨車時發生碰撞，倒地傷重不治；警方調查，騎士疑未戴安全帽，貨車駕駛有酒精反應，全案依法送辦。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，社苓派出所昨天下午4時許接獲報案，苑裡鎮苗69線鄉道啟心段發生交通事故，現場為吳男騎乘普通重型機車，沿苗69線北往南方向行駛時，疑似欲超越前車，惟車身不穩，失控撞擊前方古姓男子（39歲）駕駛的自小貨車左側後受傷倒地，吳男經送醫急救仍宣告不治。

警方調查，古姓駕駛和吳男都是附近一間宮廟的信徒，昨天共同參加遶境活動，未料遶境結束，古男駕駛貨車載運遶境器材準備回宮，吳男騎機車於後方，疑似未戴安全帽，撞擊倒地後當場頭破血流，送醫不治。

警方表示，貨車駕駛古姓男子有酒精反應，機車駕駛尚待檢驗，全案依刑法過失致死及公共危險罪偵辦。

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