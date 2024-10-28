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騙2女兒下水拍照溺斃碧潭 陸配狠母殺人罪起訴
一名陸籍的簡姓女子，因生活與公婆不睦，難以適應，今年7月初帶著一對8歲和10歲的女兒，前往新北市新店區景點碧潭，以拍照為由將2名女兒騙下渡船頭後，自己卻獨自游回岸上，造成2女兒不幸溺斃。台北地檢署今依殺人等罪嫌起訴簡女，將全案交由國民法官審理。
檢警調查，34歲簡女11年自對岸湖南嫁來台灣，與白姓丈夫育有2女，先前一家四口長住在大陸，直到去年7月才舉家搬回台灣，與公婆同住在新北中和南勢角，卻因此在生活習慣、家庭瑣事出現嚴重摩擦，但其夫也無能為力。
7月2日上午，簡女再度與公婆爆發口角，一氣之下帶著2個女兒自住家搭計程車前往碧潭，騙的姊妹下水拍照，再獨自游回岸上，讓不諳水性不幸的2女兒溺斃。
事後，簡女一度想要輕生卻沒有勇氣，只能在附近不斷徘徊，最後才步行到碧潭派出所向警方自首，警消獲報後也立刻展開搜尋，但撈起2姊妹時早已2具冰冷遺體。
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