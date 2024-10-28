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18歲男開BMW撞死七旬「好好先生」妻相驗泣不成聲
台中市18歲白姓男子，昨早駕駛家人租賃BMW轎車，撞上七旬葉姓老翁，監視器拍下，白將老翁撞飛後，沒有停車，開車輾過行人，老翁送醫不治，白因逃逸後自撞設備電箱落網，檢方昨晚訊問後認白涉犯肇事逃逸、過失致死、殺人、毒駕致死等罪，嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲押。據當地里長透露，七旬葉姓老翁是公務人員退休，已在當地居住20多年，昨天葉妻相驗時，也泣不成聲。
里長透露，葉姓老翁是鄰居眼中的「好好先生」，已與妻子在當地居住多年，葉翁過去曾在高雄、彰化等地文化局工作，是退休公務員，妻子擔任教職，昨天因故妻子沒有與葉翁一起出門散步，逃過一劫。
據查，昨天警方一度查不出葉翁身分，後續經調閱監視器，查明葉翁的動線後，才找出葉翁的住家附近，訪查鄰居後確認葉翁身分，葉翁妻子昨天配合檢察官相驗時，看到丈夫遺體，情緒激動，泣不成聲。
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