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見短裙美腿女生彎腰 新北男凍抹條偷拍裙底翻車遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市37歲黃姓男子昨天深夜至板橋1間寵物賣場閒逛時，見到1名穿著短裙的20歲女大學生正彎腰看兔子，黃男頓起色心竟持手機偷拍女大生裙底，女大生發現後氣的立即報警。海山警方到場後將黃男帶回，詢後依妨害秘密、妨害性隱私罪嫌送辦。

據了解，擔任美髮設計師的黃姓男子，昨天深夜11時許下班後至板橋區文化路1間24小時營業的寵物水族賣場閒晃。此時黃男發現1名顏值出眾、身材姣好，穿著短裙的20歲女大學生正在購物，黃男頓時被筆直雪白的美腿吸引忍不住尾隨其後。

當女大生正彎腰看著寵物兔時，黃男頓起色心竟拿出手機，靠近女大生的裙底開始偷拍。但黃男疑因動作太大當場被女大生發現，女大生立即大聲斥責，並拿出手機蒐證報警。海山警方獲報到場立即將黃男帶回派出所偵辦，女大生堅持對黃男提告，警方詢後將黃男依妨害秘密、妨害性隱私罪嫌送辦。

海山警方詢後將黃男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
海山警方詢後將黃男移送法辦。記者黃子騰／翻攝

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