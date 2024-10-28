聽新聞
0:00 / 0:00
龜山女童險遭擄 心理專家：創傷可能導致惡夢、尿床
桃園市龜山區昨天發生10歲女童遭身心障礙男子當街強擄，雖然獲救，但心理飽受驚嚇，今凌晨數度從睡夢驚醒。心理專家表示這類急性壓力造成的創傷可能會持續一段時間，雖有可能自癒，但家人也需要多觀察，就怕變成創傷壓力症候群。
衛福部桃園醫院心理專家、成癮治療科主任蘇柏文表示，這類事件往往會造成孩童心理方面的急性壓力，可能會有一段時間晚上睡不好、做惡夢或尿床等情況，平常表現也容易焦躁不安和恐懼。
其實，心理跟生理有一樣自癒功能，有些人可能經過一段時間情緒釋放就好了，但有些人可能要靠外界協助幫忙，建議家長這段時間多關心孩童，如果狀況持續超過半年未改善，有可能是創傷壓力症候群，建議尋求兒童心智科或其他心理專業人員協助，陪伴孩童面對創傷事件的陰霾。
另外，孩童對事件的調適能力如果已經影響日常生活，例如不敢去上學，或有人際關係障礙，也建議家人跟孩童都可以一起與專業人員討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言