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龜山女童險遭擄 心理專家：創傷可能導致惡夢、尿床

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區昨天發生10歲女童遭身心障礙男子當街強擄，雖然獲救，但心理飽受驚嚇，今凌晨數度從睡夢驚醒。心理專家表示這類急性壓力造成的創傷可能會持續一段時間，雖有可能自癒，但家人也需要多觀察，就怕變成創傷壓力症候群。

衛福部桃園醫院心理專家、成癮治療科主任蘇柏文表示，這類事件往往會造成孩童心理方面的急性壓力，可能會有一段時間晚上睡不好、做惡夢或尿床等情況，平常表現也容易焦躁不安和恐懼。

其實，心理跟生理有一樣自癒功能，有些人可能經過一段時間情緒釋放就好了，但有些人可能要靠外界協助幫忙，建議家長這段時間多關心孩童，如果狀況持續超過半年未改善，有可能是創傷壓力症候群，建議尋求兒童心智科或其他心理專業人員協助，陪伴孩童面對創傷事件的陰霾。

另外，孩童對事件的調適能力如果已經影響日常生活，例如不敢去上學，或有人際關係障礙，也建議家人跟孩童都可以一起與專業人員討論。

桃園市龜山區昨天傳出10歲女童被身心障礙男子當街強擄，雖然獲救，但飽受驚嚇，夜不能寐。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區昨天傳出10歲女童被身心障礙男子當街強擄，雖然獲救，但飽受驚嚇，夜不能寐。記者陳俊智／翻攝

壓力 家人 桃園

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