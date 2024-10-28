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龜山女童險遭強擄犯嫌仍在外 警：加強住處巡邏
桃園市龜山區昨天上午傳身心障礙男子當街強擄10歲女童，雖有路人出面為讓其得逞，但目前人只在家裡休息，未強制就醫或戒護；家長與女童目前在桃園地檢署做筆錄。桃檢證實已經分案，並由檢察官直接詢問，避免二次傷害，後續將嚴查速辦，維護社會治安。
據了解，檢警已找到涉案男子，確認他剛滿18歲，領有中度身心障礙手冊，但由於非現行犯，女童筆錄還沒做完，目前未對他人身自由採取任何強制措施。
警方表示，男子目前由家人看顧，有囑咐家人非必要盡量避免外出，員警今天也有加強其住處周邊巡邏，防止情況重演。
事情發生在昨天上午10時許，年約10歲的女童走路行經龜山區陸光路、金峰街一帶，被身穿白衣、藍短褲的男子攔下問話，她見情況不對想離開，結果就被男子拉著手腕不肯放，進而發生激烈拉扯與肢體衝突。
女童被男子抓著手腕飽受驚嚇，不斷尖叫嘶吼「不要碰我」等語，同時手腳並用抵抗，雖2度掙脫，但又被對方抓住；拉扯過程的影片在網路流傳，女童數度跑向馬路大喊「救我」，短短27秒有4、5輛汽機車路過，但疑似未注意狀況，無人停下伸援手，後來是一名掃地的路人發現不對勁，才將她救下並帶到派出所報案。
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