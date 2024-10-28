龜山女童險遭強擄犯嫌仍在外 警：加強住處巡邏

桃園市龜山區昨天上午傳身心障礙男子當街強擄10歲女童，雖有路人出面為讓其得逞，但目前人只在家裡休息，未強制就醫或戒護；家長與女童目前在桃園地檢署做筆錄。桃檢證實已經分案，並由檢察官直接詢問，避免二次傷害，後續將嚴查速辦，維護社會治安。

據了解，檢警已找到涉案男子，確認他剛滿18歲，領有中度身心障礙手冊，但由於非現行犯，女童筆錄還沒做完，目前未對他人身自由採取任何強制措施。

警方表示，男子目前由家人看顧，有囑咐家人非必要盡量避免外出，員警今天也有加強其住處周邊巡邏，防止情況重演。

事情發生在昨天上午10時許，年約10歲的女童走路行經龜山區陸光路、金峰街一帶，被身穿白衣、藍短褲的男子攔下問話，她見情況不對想離開，結果就被男子拉著手腕不肯放，進而發生激烈拉扯與肢體衝突。