女子開車行駛機慢車道被開罰 不滿嗆警驚動線上警力
台南市一名女性駕駛昨晚9點多駕駛白色轎車行經友愛街口，駕駛違規行駛於機慢車專用車道，遭警員予以開單告發，女駕駛違規人簽收舉發單時情緒激動，一度拒收，並和警員爭論，驚動線上巡邏警力到場處理，最後她經同車先生緩頰安撫後，才簽收舉發單倖然離去。
有人將此事PO上社會事新聞影音群組，據了解，警員昨晚9點多在西門路與友愛街口執行交通疏導勤務時，女駕駛違規行駛於機慢車友愛街專用車道，被警員發現，上前開單告發，女駕駛違規人一度拒絕簽收舉發單，時情緒較為激動，大聲嗆景，，驚動線上巡邏警力到場處理最後經右前座的先生緩頰安撫後，簽收舉發單離去。
女駕駛人違反道路交通管理處罰條例第45條1項4款規定，行駛機慢車專用車道，被警方處600元以上1800元以下罰款。
台南市警二分局說，警方針對「汽車行駛在機慢車專用車道」列稽查取締重點外，另針對惡性交通違規、酒後駕車等，仍持續加強稽查取締，籲請全民共同遵守交通規則，以確保生命財產安全，營造「人守法、路順暢、車安全」交通環境。
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