聽新聞
0:00 / 0:00
女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了
桃園市龜山區昨天發生女童被強擄事件，市長張善政今早受訪表示，據悉加害人精神有問題，衛生局和社會局將會了解病例，評估是否需要加強醫療，也會請社會局介入關心小女孩需不需要心理輔導，現在案件檢察官偵辦中，進度只能有限度透露，市府團隊會全力關切。
桃園市龜山區昨早上10點多發生男子強抱國小女童的事件，女童不斷掙脫逃竄，聲嘶力竭高喊不要和救命，一旁車來車往卻無人發現理會。女童家屬在臉書發文怒控對方仗著身障就隨意侵犯，女兒心理陰影的債誰來還。
市議員黃瓊慧今早發聲，表示已與女童母親聯絡，過程中發現此案協助報案的分局缺乏同理心，居然透過社工問他們要不要和解；加害者是已經滿18歲的中度智能障礙人士，女童媽媽無可奈何地說「難道因為對方是身障人士就這樣算了嗎？」這種案件層出不窮，也是社會的不定時炸彈，如果最後不了了之，不免讓人無奈。議員彭俊豪今早在議會質詢時也要求市府重視。
社會局長陳寶民備詢時回應，已了解案情和加害人背景，據了解男子是社會安全網關心對象，但由於案件偵查中，詳情無法揭露，針對受害女童會和教育局介入輔導。
衛生局長賈蔚表示，據悉加害人有過一些就醫紀錄，這次行為跟就醫紀錄是否相關仍需了解，但他並不在性侵、家暴、毒藥癮等列案管理中，不是定期訪視個案；這次事件後，若醫師判定有收案必要，會收案定期訪視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言