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影／台中計程車迴轉撞機車 騎士壓車底熱心市民齊力助
台中市陳姓司機在今天凌晨駕駛計程車行經北區時迴轉，後方直行的楊姓機車騎士閃避不及，攔腰撞上，楊一度卡在計程車底下，多名熱心市民發現車禍後，與陳一起協力抬車，將楊救出，由救護車送醫，不過楊救出時，意識模糊，目前仍在醫院急救，詳細肇因有待後續查明。
第二警分局交通分隊在今天凌晨2時許獲報，北區公園路、市府路有交通事故，警方到場調查，當時是陳姓男子（49歲）駕駛計程車，沿公園路由平等街往自由路方向行駛在內側車道，行經市府路時要迴轉，當時後方直行騎機車的楊姓騎士（45歲）閃避不及，攔腰撞上計程車，楊發生碰撞後，被壓在車底，附近多名熱心市民，一起合力抬車，將楊救出。
陳男經警方酒測，無酒精反應，楊男已報請檢察官核發抽血鑑定許可書，詳細肇事原因仍需蒐集各項跡證後，由交通警察大隊做進一步的分析研判。
第二警分局長周俊銘說，駕駛人迴車前，應依規定暫停，顯示左轉燈光，注意來、往車輛及行人，尤其雨天或深夜時段容易出現視線不清的情形，更應特別謹慎，才能避免事故發生。
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