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府中站外電梯急墜2人受傷 侯友宜：1個月出鑑定報告

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導

新北府中捷運站旁游龍天橋電梯昨驚傳墜落意外，造成2人骨折、受傷。新北市長侯友宜今說，已責成所有管理單位了解，並成立專案小組針對電梯事故肇事原因，要求1個月內完成鑑定報告，同時2個月內複檢公共領域電梯。

侯友宜今早赴議會備詢，被問及游龍天橋電梯意外，侯說，第一時間了解，電梯維管10月17日經過中華民國電梯升降協會確認過，為什麼還會造成這樣的事故？由於鑑定報告尚未出爐，目前了解是電梯繩索斷裂，會做好詳細鑑定報告，找出真正原因、追究相關責任。

侯也說，事情發生後，第一時間責成管理單位去了解，整個電梯的維護跟管理過程，並成立專案小組，針對電梯事故肇事的原因，要求1個月內完成鑑定報告，同時他也去探視傷者，並負起賠償的責任，並下令在2個月內針對公共領域的電梯全面安全跟複檢，確保民眾使用電梯安全無疑。

新北市長侯友宜今早赴議會備詢。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今早赴議會備詢。記者李成蔭／攝影

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