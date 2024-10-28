府中站外電梯急墜2人受傷 侯友宜：1個月出鑑定報告

新北府中捷運站旁游龍天橋電梯昨驚傳墜落意外，造成2人骨折、受傷。新北市長侯友宜今說，已責成所有管理單位了解，並成立專案小組針對電梯事故肇事原因，要求1個月內完成鑑定報告，同時2個月內複檢公共領域電梯。

侯友宜今早赴議會備詢，被問及游龍天橋電梯意外，侯說，第一時間了解，電梯維管10月17日經過中華民國電梯升降協會確認過，為什麼還會造成這樣的事故？由於鑑定報告尚未出爐，目前了解是電梯繩索斷裂，會做好詳細鑑定報告，找出真正原因、追究相關責任。