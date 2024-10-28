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龜山女童險遭擄 母：莫因嫌犯特殊身分就免於制裁
桃園市龜山區昨傳女童遭男子光天化日強擄，雖幸得路人幫忙獲救，但也飽受驚恐，直至今凌晨還多次在睡夢中驚醒，對陌生人特別畏懼；女童的母親今凌晨在網路平台報平安，但也希望政府還女童公道，「不要因為嫌犯"特殊"，就讓其免受制裁」。
女童母親在網路平台Threads發文感謝各界重視與關心，也謝謝朋友網路伸援手分享。她表示，女童現在是安全的，慶幸的是沒有皮外傷，只是心裡陰影真的很深，直到今凌晨4時，多次在恐懼中驚醒。
女童母親也說，孩子現在很安全，她會盡力去保護好，但她發文初衷也是希望不要因為嫌犯「特殊」，就讓其免受自裁，希望能還給妹妹一個公道。
據了解，女童案發後，對陌生人心存畏懼，即便家人陪同，仍不敢隨便讓人靠近或觸碰，對事發經過也不輕易吐露。
桃園市社會局表示案件已進入司法調查程序，不便對外說明，但強調社工接獲通報第一時間就趕抵派出所了解狀況，後續也會從旁協助，適時給予心理支持與輔導。
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