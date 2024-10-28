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影／淡水捷運竹圍站旁 大學生開車衝撞義式餐廳店門
新北市淡水區捷運竹圍站旁，今天清晨5時許有1名大學生駕駛轎車上課途中，與大貨車擦撞被推行，失控衝進竹圍派出所隔壁騎樓，撞壞大樓消防送水口導致漏水不止，幸好商店尚未開店、沒有波及旁人。
淡水地區清晨下雨，19歲施姓男大生當時駕駛轎車，行經淡水區民權路往台北方向準備到木柵，自稱打滑偏向左側車道，被左後方由31歲張姓司機駕駛的大貨車推撞數公尺後，原本車頭向左的轎車，整個失去方向控制，轉向右側暴衝，撞進路旁騎樓。
淡水警分局竹圍派出所就在隔壁僅隔3個店面，員警立刻衝出去查看，轎車撞壞義式餐廳店門、以及牆角的大樓消防送水口導致漏水不止，幸好時間還早，餐廳和隔壁咖啡店都尚未經營，也沒有波及行人。
2名駕駛均未受傷、沒有飲酒，1個急著去上課、1個急著去送貨，警方依交通事故流程處理，並連繫店家和大樓管委會修復止水、協助後續求償，肇事原因還要進一步鑑識調查釐清。
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