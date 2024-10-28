快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

聽新聞
0:00 / 0:00

又是未成人犯案！龜山女童白天遭強擄 大喊「救我」17秒無人發現

聯合報／ 記者陳俊智周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區昨天發生女童被強擄事件，女童尖叫嘶吼「救我」，但路過4、5輛汽機車無人注意到，最後是一名在附近掃地的人發現，才將她救下並帶往派出所報警；警方表示，全案已找到涉案男子，據悉對方是未成年，目前依強制猥褻偵辦。

網路平台Threads今凌晨流傳一篇貼文，影片中，一名白衣、藍短褲的男子不斷拉著一名女童的手，女童不斷尖叫嘶吼，過程還說「不要動我」，但男子不為所動，一度靠體型優勢壓制；女童雖一度掙脫，伸手跑向馬路大喊「救我、救我」，但路過車輛呼嘯而過，似乎未注意狀況。

女童家人在網路貼文，心痛表示「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

女童家長說，我的孩子求救成這樣沒人救也就算了，報案了知道犯人在哪了，卻還沒結果；她指出事情發生在龜山區陸光路、金鋒街一帶，呼籲家有兒童的家長注意，就怕他在這期間又再犯案。

龜山警方表示，受理報案後，立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡。因事涉兒少案件立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程。

另外，已報請桃園地方檢察署檢察官依該流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。

桃園市龜山區昨天發生身心障礙男子當街強擄女童事件。記者陳俊智／翻攝
桃園市龜山區昨天發生身心障礙男子當街強擄女童事件。記者陳俊智／翻攝

桃園 猥褻 網路

延伸閱讀

史上最噁戀屍癖！英男多次潛醫院太平間性侵百女屍 上至100歲、下至9歲

下班快儲水！桃園龜山7個里明日凌晨起停水10小時

台電施工 桃園龜山4651戶26日停水10小時

桃園人口成長快速…基層警負擔重 各地籲增設派出所

相關新聞

又是未成人犯案！龜山女童白天遭強擄 大喊「救我」17秒無人發現

桃園市龜山區昨天發生女童被強擄事件，女童尖叫嘶吼「救我」，但路過4、5輛汽機車無人注意到，最後是一名在附近掃地的人發現，...

調皮賣萌哈士奇偷溜離家 警臉書協尋助與主人團聚

台南中西區北門路段昨天下午有隻哈士奇狗狗在路上徘徊，熱心民眾發現後，擔心牠發生危險，將哈士奇牽往附近派出所求助。經警員上...

獨／高雄警官酒駕被自家人查獲 犯兩大天條高層震怒

高市湖內警分局兩線兩星的袁姓警務員，25日凌晨酒駕沿途搖晃，遭民眾檢舉，被正執行臨檢的苓雅分局員警查獲，袁被記大過並調地...

粽子店沒營業2樓卻人聲鼎沸 高警破天九牌賭場逮43人

高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，轄區警方懷疑賭場流竄進駐，和市警局督察室靖紀小組組專案小組追查...

影／新莊住宅火警濃煙猛竄 1男昏迷送醫

新北市新莊區化成路今天清晨6時許發生住宅火警，大量濃煙竄出景象嚇人，消防隊緊急疏散5名住戶，另救出1名昏迷的47歲男子，...

影／淡水捷運竹圍站旁 大學生開車衝撞義式餐廳店門

新北市淡水區捷運竹圍站旁，今天清晨5時許有1名大學生駕駛轎車上課途中，與大貨車擦撞被推行，失控衝進竹圍派出所隔壁騎樓，撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。