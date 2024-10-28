調皮賣萌哈士奇偷溜離家 警臉書協尋助與主人團聚

台南中西區北門路段昨天下午有隻哈士奇狗狗在路上徘徊，熱心民眾發現後，擔心牠發生危險，將哈士奇牽往附近派出所求助。經警員上網透過社群協尋，讓陳姓女飼主30分鐘後順利找回失蹤的愛犬。

熱心民眾昨天下午5點多在北門路與衛民街口發現一隻哈士奇犬走失，便將牠帶至附近台南市警二分局博愛派出所報案，警員許勝傑、蔡淳丞發現該犬身體乾淨，且繫有牽繩，研判有人飼養，讓牠飲水解渴後，將犬隻帶至鄰近動物醫院掃描晶片，但查不到相關晶片資料。

許勝傑、蔡淳丞靈機一動將哈士奇犬拍照後，利用社交軟體上傳「台南毛孩 協尋/走失/捨獲/救援/送養」 臉書公開社團，張貼相關照片資訊協尋飼主，不到30分鐘後陳姓女飼主急急忙忙趕到派出所，見到愛犬平安才放下心來。經員警核對陳女相關資料及手機提供犬隻照片核對無訛，開心的領回團聚。

陳姓女飼主表示，愛犬哈士奇犬「哈囉」2歲多，應是自行掙脫離家不見蹤影的，牠有植入晶片，可能是毛髮較厚所以掃描不到晶片資料，昨天下午5點發現牠不見之後，便四處找尋但都沒有找到，還好後來看到警方在臉書的貼文，才知道「哈囉」在警二分局博愛派出所，便趕緊跑來。