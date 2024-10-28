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獨／高雄警官酒駕被「自家人」查獲 犯兩大天條高層震怒

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獨／高雄警官酒駕被自家人查獲 犯兩大天條高層震怒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市湖內警分局兩線兩星的袁姓警務員，25日凌晨酒駕沿途搖晃，遭民眾檢舉，被正執行臨檢的苓雅分局員警查獲，袁被記大過並調地處分；據悉，袁的酒駕時間剛好是警局在議會質詢第3天，觸犯天條讓高層震怒，「怎會有這麼不潔身自愛的員警」。

據了解，苓雅警分局凱旋路派出所員警前天凌晨1時許前往中正二路某桌遊店執行臨檢勤務時，一名民眾見不少員警在路口，趨前告知員警前方有一輛黑色轎車的駕駛疑似有酒駕行為，沿路開車搖搖晃晃。

該輛轎車隨後在警方眼前違規紅燈左轉，又停在三民區和平一路與建國一路口停等紅燈時，違規停在機慢車停等區，警方於是依違規事實攔查駕駛；過程中，警方以酒精感知器測試駕駛袁姓男子，呼氣亮紅燈，有酒精反應。

警方請袁男下車，袁神情迷矇，告知權利時，袁才向警方坦承是「自家人」，員警查證其身分，證實為湖內分局兩線兩星的袁姓警務員，但員警在現場對自家人仍不手軟。

員警依規定對袁施以酒測，結果一測，竟高達每公升0.97毫克，依法將他上銬逮捕，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

由於袁姓警務員25日凌晨酒駕被自家人查獲，白天剛好是高雄市議會「警消環衛部門」質詢的第3天，也是最後一天，市警局深怕員警酒駕事件遭媒體揭露後，又被民代拿來當質詢題材，下令封口，但守了4天還是「破功」。

據了解，袁姓警務員的酒駕行為，不僅犯了員警酒駕的天條，因涉案時間剛好落在市議會警察局被質詢的時間點，形同「長官在前線打仗，自家人卻點火讓後院失火」的窘境，這兩大天條讓警局高層獲悉後震怒，怒斥「怎會有這麼不潔身自愛的員警」。

據悉，袁姓警務員年約50歲出頭，身材高大，曾當過業餘模特兒，可說是早期警界的「小鮮肉」，曾歷任楠梓、六龜警分局偵查隊副隊長，自嘲自己是「刑事干菜」非「幹才」，因私生活過於精彩、「不務正業」，同期同學都當兩線四星的副分局長，袁還是兩線兩星警務員。

袁去年從刑大調出後，至六龜當警備隊長，今年突被調往湖內分局防治組當警務員；沒料，又發生酒駕行為，所幸酒駕當下未發生致人受傷行為，可說是不幸中之大幸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市湖內警分局一名袁姓警務員前天凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警方攔查查獲，後遭記一大過懲處。記者石秀華／攝影
高市湖內警分局一名袁姓警務員前天凌晨酒駕在苓雅區開車搖晃，遭民眾檢舉，被警方攔查查獲，後遭記一大過懲處。記者石秀華／攝影

臨檢 警察 酒駕 高雄市

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